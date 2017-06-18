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Fenerbahçe'de sürpriz Josue hamlesi

Portekiz gazetesi Record, bonservisi Porto’da olan ve son olarak Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Portekizli oyuncu için Fenerbahçe’nin, 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığını iddia etti.

18 Haziran 2017 Pazar 03:23
Fenerbahçe'de sürpriz Josue hamlesi

Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Porto’nun oyuncusu Josue için Fenerbahçe’nin harekete geçtiği öne sürüldü. Portekiz’in en önemli spor gazetelerinden biri olan Record’un haberine göre Sarı-Lacivertliler, Josue’yi bonservisiyle kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Lacivert-Beyazlılar’ın gelecek sezon da kadroda düşünmediği 26 yaşındaki orta saha
oyuncusu için Kanarya’nın, ilk teması gerçekleştirdiği bildirildi. Türkiye’de yaşamaktan dolayı mutlu olan tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe’nin, 1.5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi.

Haftaya netlik kazanacak

Porto’nun, sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan oyuncuyu satarak para kazanmak istediği ve bu yüzden Fener’in yaptığı teklife ‘Evet’ cevabını vermesi bekleniyor. Josue, orta alanda, forvet arkasında ve kanatlarda forma giyebiliyor. Ayrıca savaşan bir oyuncu stiline sahip olması sebebiyle Aykut Kocaman’ın da beğendiği isimlerden biri olan deneyimli oyuncu konusunda görüşmelerin, haftaya netlik kazanacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 03:23
  1. Josue Filipe Soares Pesqueria
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray
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