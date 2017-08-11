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Fenerbahçe Miroslav Stoch ile yollarını yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de Slovak yıldızı Miroslav Stoch ile yollarını ayırdı.

11 Ağustos 2017 Cuma 12:58
Fenerbahçe Miroslav Stoch ile yollarını yollarını ayırdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Soldado, Giuliano transferiyle birlikte en az 1-2 futbolcuyu daha renklerine katacak olması, ayrılığı da beraberinde getirdi.

Miroslav Stoch, Çekya ekibi Slavia Prag ile anlaşmaya vardı. Zaman zaman iyi performanslar gösterse de Fenerbahçe'de teknik direktörlerin gözüne giremeyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerini Çekya'da sürdürmeye karar verdi.

CÜZİ BONSERVİS BEDELİ

Sarı-Lacivertlilerin, Stoch'un transferi için cüzi bir bonservis bedeli karşılığında Çekya ekibiyle anlaşmaya vardığı ifade edilirken ayrılığın resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

Skorer

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 12:58
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