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Fenerbahçe'de Soldado sevinci!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda, Makedon ekibi Vardar ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

15 Ağustos 2017 Salı 19:10
Fenerbahçe'de Soldado sevinci!

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman 3 ayrı bölüm halinde toplam 2 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Ardından üst sahada dayanıklılık çalışmaları yapan oyuncular antrenmanın son bölümünü alt sahada gerçekleştirdi. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla antrenmana devam edildi. Çift kale maçtan sonra antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fernandao ve Mehmet Ekici ise, takımdan ayrı özel programlar uyguladı
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Roberto Soldado, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı. Fernandao ve Mehmet Ekici ise, takımdan ayrı özel programlar uyguladı.

Bu antrenmanla Vardar maçı hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı. Fenerbahçe 16 Ağustos Çarşamba günü Makedonya’ya hareket edecek ve Vardar maçının son antrenmanını maçın oynanacak II. Filip Arena Stadyumu’nda yerel saat ile saat 19.00’da (tsi 20.00'de) yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 19:10
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