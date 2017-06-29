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Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri sürüyor

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile futbolculardan; Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe sağlık kontrolünden geçti.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:58
Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri sürüyor

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri sürüyor. Dün Ulus’ta bulunan Liv Hospital’de başlayan sağlık kontrollerinden bugün de Teknik Direktör Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerden Fahrudin Ömeroviç, futbolculardan; Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe geçti.

Öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncu ve teknik adamlar, solunum ve efor testinin ardından göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve ortopedi muayeneleriyle sağlık kontrollerini tamamladı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:58
  1. Fenerbahçe
  2. Aykut Kocaman
  3. Ulus
  4. Aatif Chahechouhe
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