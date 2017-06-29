Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri sürüyor. Dün Ulus’ta bulunan Liv Hospital’de başlayan sağlık kontrollerinden bugün de Teknik Direktör Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerden Fahrudin Ömeroviç, futbolculardan; Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe geçti.

Öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncu ve teknik adamlar, solunum ve efor testinin ardından göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve ortopedi muayeneleriyle sağlık kontrollerini tamamladı.