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Fenerbahçe'de Robben bombası

Tribün barışının sağlandığı Fenerbahçe’de başkan Aziz Yıldırım, taraftarları coşturacak bir transfer gerçekleştirmek için rotayı Arien Roobben’e çevirdi.

22 Haziran 2017 Perşembe 10:56
Fenerbahçe'de Robben bombası

2 sene önce Robin Van Persie’yi kadroya katsalar da Hollandalı’nın patlama yapamaması üzerine camia yeni bir yıldız beklentisi içerisine girdi.
 
Süper star sınıfındaki bir ismi renklerine katmaları halinde hem kombine hem forma satışlarının artacağına inanan başkan Aziz Yıldırım, Kadıköy’ün eski havasını geri getirmek için düğmeye bastı.

Camiayı heyecanlandırmak niyetinde olan sarı-lacivertlilerin 1 numarasının aklındaki ilk isim Emre Mor’du. Başarılı performansıyla adını tüm Avrupa’ya duyuran oyuncunun Dortmund’da düzenli forma giyememesini bir koz için kullanılmak istense de Almanlar F.Bahçe’ye sıcak bakan oyuncuya ‘Seni Türkiye Ligi’nden bir takıma göndermeyiz’ yanıtını verdi. Böylelikle genç yeteneğin dosyası rafa kalktı.

ARA BULUCU RVP
 
Bu gelişme üzerine başkan Aziz Yıldırım, 2 sezon önce de transferini çok istediği Robben için yöneticilerle durum değerlendirmesi yaptı. Bayern’le 1 yıl daha kontratı bulunan Hollandalı için bir kez daha nabız yoklanmasını istedi. İdarecilere ‘Robben’e sorun F.Bahçe’ye gelmek ister mi?’ diyen başkan, olumlu bir yanıt gelmesi durumunda tüm şartları zorlayacak. Robben’in vatandaşı Persie’nin de bu transfer için ara buluculuk yapacağı belirtildi.

Vatan

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 10:56
  1. Fenerbahçe
  2. Robin van Persie
  3. Arien Robben
  4. Aziz Yıldırım
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