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Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie dönemi kapandı

Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan ve Robin van Persie'ye kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:20
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie dönemi kapandı

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Genç yıldız Ozan Tufan ve Hollandalı futbolcu Robin van Persie için karar verildi. Antalya'da yapılacak kamp kadrosuna dahil edilmeyen iki futbolcu için bugün 'Kendinize kulüp bulun' denildi.

TEK BAŞINA ÇALIŞACAKLAR

Ozan Tufan ve Robin van Persie, takım Antalya'dayken Samandıra'da da tek başlarına çalışamayacak. İki oyunucunun böylelikle sarı lacivertli kulüpteki dönemleri sona erdi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:20
  1. ozan tufan
  2. van persie
  3. süper lig
  • RasimRasim1 sa önce
    Güzel ve doğru karar. Ozan futbolun topu bile olamaz.
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