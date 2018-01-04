Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie dönemi kapandı
Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan ve Robin van Persie'ye kendilerine kulüp bulmalarını istedi.04 Ocak 2018 Perşembe 16:20
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Genç yıldız Ozan Tufan ve Hollandalı futbolcu Robin van Persie için karar verildi. Antalya'da yapılacak kamp kadrosuna dahil edilmeyen iki futbolcu için bugün 'Kendinize kulüp bulun' denildi.
TEK BAŞINA ÇALIŞACAKLAR
Ozan Tufan ve Robin van Persie, takım Antalya'dayken Samandıra'da da tek başlarına çalışamayacak. İki oyunucunun böylelikle sarı lacivertli kulüpteki dönemleri sona erdi.