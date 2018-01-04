Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie dönemi kapandı

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Genç yıldız Ozan Tufan ve Hollandalı futbolcu Robin van Persie için karar verildi. Antalya'da yapılacak kamp kadrosuna dahil edilmeyen iki futbolcu için bugün 'Kendinize kulüp bulun' denildi.

TEK BAŞINA ÇALIŞACAKLAR

Ozan Tufan ve Robin van Persie, takım Antalya'dayken Samandıra'da da tek başlarına çalışamayacak. İki oyunucunun böylelikle sarı lacivertli kulüpteki dönemleri sona erdi.