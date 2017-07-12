Fenerbahçe'de Niang iddiası

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Milanlı M'Baye Niang için yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA 4 YILLIK

Sporx'de yer alan haberde, Fenerbahçe, M'Baye Niang ile 4 yıllığına anlaştı. Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki forvete yıllık 3.5 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.



Haberde; Niang'ın bonservis bedelinin 18 milyon euro olduğu ve geçen sezonu Watford'da kiralık olarak geçirdiği hatırlatıldı.

5 GOL 5 ASİT

Geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 34 maça çıkan M'Baye Niang, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.