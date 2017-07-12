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Fenerbahçe'de Niang iddiası

Fenerbahçe'nin Milan'ın golcüsü M'Baye Niang ile 4 yıllığına anlaştığı iddia edilirken, 22 yaşındaki forvete yıllık 3.5 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:42
Fenerbahçe'de Niang iddiası

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Milanlı M'Baye Niang için yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA 4 YILLIK

Sporx'de yer alan haberde, Fenerbahçe, M'Baye Niang ile 4 yıllığına anlaştı. Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki forvete yıllık 3.5 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

Haberde; Niang'ın bonservis bedelinin 18 milyon euro olduğu ve geçen sezonu Watford'da kiralık olarak geçirdiği hatırlatıldı.

5 GOL 5 ASİT

Geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 34 maça çıkan M'Baye Niang, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:42
  1. Fenerbahçe'
  2. Milan
  3. M'Baye Niang
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