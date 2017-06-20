Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!

Senegalli futbolcunun kiralama ve maaş bedeli oldukça yüksekti. Geçen sezon Sow'un devreye girmesi ile indirim sağlandı. Tecrübeli futbolcunun benzer şekilde aynı şartların sağlanması durumunda yine kiralanma ihtimali doğdu.

Forvet için düşünülen isimlerin bedellerinin yüksek olması sebebiyle futbolcunun yedek golcü olarak takımda kalması planlanıyor. Al Ahli'ye 17 milyon euroya transfer olan Sow aradığı ortamı bulamamıştı. Sarı-lacivertli takıma dönmek isteyen futbolcu her türlü fedak,rlığı yapmaya hazır olduğunu yönetime bildirdi.