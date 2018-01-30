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Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena tartışması

Fenerbahçe'de Valbuena'nın ilk 11'de oynamaması tartışma konusu. Fenerbahçe'de geride kalan 19 haftanın 12'sinde ilk 11 oynayan Valbuena, geçtiğimiz sezon da Lyon'da benzer bir tablo yaşamıştı.

30 Ocak 2018 Salı 09:10
Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena tartışması

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın ilk 11'de yer bulamaması tartışma konusu.

Bu sezon Süper Lig'de geride kalan 19 haftanın 12'sinde ilk 11'de şans bulan Valbuena, 6 karşılaşmada ise oyuna sonradan dahil oldu.

Ancak Valbuena'nın sayıları Fenerbahçe'ye gelmeden önce de farklı değildi. Fransız futbolcu, Lyon formasıyla geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 30 maçın yarısında oyuna kulübeden katıldı. Fransa Ligi'nde sezonu 1533 dakikayla tamamlayan deneyimli futbolcu, bu sezon 1075 dakikaya ulaştı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:10
  1. fenerbahçe
  2. süper lig
  3. valbuena
  • yusufyusuf1 sa önce
    ah be valbu neden gerıye kosmuyorsun neden sağbeke,solbeke,sağacık,solacık,stopre gelmiyorsun hatta rakibin hücum durumuna göre kaleye bile geçmelisi..Sen kimsin karşında futbol dahisi Aykut Hoca var dalgamı geciyorsun.Aykut hoca dünyanın en iyi takımı VARDAR ı bile az daha eliyordu ama olmadı
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