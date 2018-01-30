Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena tartışması

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın ilk 11'de yer bulamaması tartışma konusu.

Bu sezon Süper Lig'de geride kalan 19 haftanın 12'sinde ilk 11'de şans bulan Valbuena, 6 karşılaşmada ise oyuna sonradan dahil oldu.

Ancak Valbuena'nın sayıları Fenerbahçe'ye gelmeden önce de farklı değildi. Fransız futbolcu, Lyon formasıyla geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 30 maçın yarısında oyuna kulübeden katıldı. Fransa Ligi'nde sezonu 1533 dakikayla tamamlayan deneyimli futbolcu, bu sezon 1075 dakikaya ulaştı.