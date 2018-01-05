Fenerbahçe'de korkutan an! Ölümden döndü

THY Euroleague'de Baskonia ile karşılaşan Fenerbahçe Doğuş, 3. çeyrekte korkutucu bir an yaşadı.

James Nunnally, hızlı hücumda yaptığı smacın ardından başının üstüne doğru korkunç bir şekilde düştü.

Bir süre hareketsiz kalan ABD'li oyuncu, salondaki ve ekran başında izleyenleri korkuttu. Sağlık ekipleri sahaya girdi ve hemen müdahalede bulundu. Yaklaşık 5 dakikalık aranın ardından Nunnally'nin bilinci açıldı ve oyuncu sedyeyle salondan dışarıya çıkarıldı.

Yapılan ilk açıklamalara göre James Nunnally'nin sağlığında bir propleme rastlanmadı.