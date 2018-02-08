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Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı

Oynadığı sürede başarılı işler yapan Janssen’in bonservisi için Tottenham’la masaya oturma düşüncesi rafa kalktı. Yönetim yeni bir Persie sendromu yaşamamak için şimdiden genç bir golcü arayışında.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:19
Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı

Sezon başında Tottenham’dan kiralanan Hollandalı golcü Vincent Janssen, skor üretimi bakımından istenen düzeye ulaşamasa da mücadelesi ve hırsıyla Fenerbahçe teknik ekibinden ve yönetiminden tam puan almıştı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda da Janssen’i bonservisiyle transfer etmek için plan yapıyordu. Ancak genç golcünün yaşadığı sakatlık problemi bütün hesapları altüst etti. Müzmin sakatlığı bulunan Robin Van Persie’yi transfer edip, sonra kurtulmak için akla karayı seçen yönetim, bu gelişmeler sonucunda Janssen’e ilişkin planları rafa kaldırdı. 

SOLDADO’NUN DURUMU DA ÖNEMLİ 

Sol ayak kemiğinde ödem oluşan ve bu ödemin hassas bir noktada, sinirlerle temas etmesi oyuncunun his kaybı yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle geri çekilmesi beklenen ödemde bir düzelme olmaması, sağlık ekibini de kara kara düşündürüyor. Nisan ayının sonuna kadar ancak sahalara dönebileceği hesaplanan Hollandalı yıldız Janssen’den artık hayır beklemeyen yönetim, yeni arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda takımın elde edeceği dereceye göre bu bölgeye takviye yapacak. Soldado’nun göstereceği performans da teknik ekibin bu konudaki planlarında önemli rol oynayacak. 

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:19
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