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Fenerbahçe'de Mehmet Topal kadro dışı kaldı

Fenerbahçe’de sezon başından beri beklediği forma şansını bulamayan Mehmet Topal, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

05 Kasım 2017 Pazar 09:55
Fenerbahçe'de Mehmet Topal kadro dışı kaldı

Süper Lig'de son oynadığı 3 maçta 6 puan bırakan Fenerbahçe'de, fatura kesilmeye başlandı. Sarı-Lacivertliler'de uzun yıllardır forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

Bu sezon 4'ü ilk 11'de olmak üzere yalnızca 6 maçta forma giyen Mehmet Topal, özellikle son haftalarda neredeyse hiç şans bulamadı. 

31 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Aykut Kocaman'la da ilk 11'de forma şansı bulamadığı için arasının bozuk olduğu ve ikilinin birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.

2012 yılında 4.5 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Topal, o dönemden bu yana Fenerbahçe'nin değişilmezleri arasında yer alıyordu.

Fanatik

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:55
  1. Mehmet Topal
  2. Mehmet Topal xxx
  3. Fenerbahçe
  4. Aykut Kocaman
  • Hücum futbolu istiyoruzHücum futbolu istiyoruz1 sa önce
    Yılmaz Vural'ın denenmesi için ideal zaman FB teknik direktörü olarak.

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