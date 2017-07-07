Fenerbahçe'de hedef 30 bin kombine
Fenerbahçe’nin geçen sezon yaşadığı en büyük sıkıntı, taraftarının iç saha maçlarında takımının yanında olmamasıydı.07 Temmuz 2017 Cuma 02:50
Fenerbahçe’nin geçen sezon yaşadığı en büyük sıkıntı, taraftarının iç saha maçlarında takımının yanında olmamasıydı.
Birkaç büyük maç dışında tribünde seyirci desteği 10 bin civarında olan Sarı-Lacivertliler’de yönetimin, tüm taraftar gruplarıyla olan sıkıntıları çözdüğü öğrenildi.
Taraftarların takımlarına sahip çıkması beklenirken, 52 bin kişilik Ülker Stadı’nda şu ana kadar 7 bin kombinenin satıldığı ve bu rakamın 30 bin civarını bulacağı tahmin ediliyor.