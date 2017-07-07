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Fenerbahçe'de hedef 30 bin kombine

Fenerbahçe’nin geçen sezon yaşadığı en büyük sıkıntı, taraftarının iç saha maçlarında takımının yanında olmamasıydı.

07 Temmuz 2017 Cuma 02:50
Fenerbahçe'de hedef 30 bin kombine

Fenerbahçe’nin geçen sezon yaşadığı en büyük sıkıntı, taraftarının iç saha maçlarında takımının yanında olmamasıydı.

Birkaç büyük maç dışında tribünde seyirci desteği 10 bin civarında olan Sarı-Lacivertliler’de yönetimin, tüm taraftar gruplarıyla olan sıkıntıları çözdüğü öğrenildi.

Taraftarların takımlarına sahip çıkması beklenirken, 52 bin kişilik Ülker Stadı’nda şu ana kadar 7 bin kombinenin satıldığı ve bu rakamın 30 bin civarını bulacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 02:50
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