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Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:38
Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarının ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanda Roman Neustadter ve Fernandao, salonda kuvvet ve dayanıklılığa yönelik uyguladıkları özel programla takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe, bu akşam Fransa’nın Olympique Marseille takımıyla bir hazırlık maçı yapacak. Stade de la Pontaise’de oynanacak maç TSİ 22.00’da başlayacak.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:38
  1. Fenerbahçe
  2. İsviçre
  3. Fransa
  4. Aykut Kocaman
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