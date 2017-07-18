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Fenerbahçe'de golcü için kritik tarih!

Yönetim, Aykut Kocaman’ın çok istediği forvet transferini, UEFA’ya kadronun verileceği 21 Temmuz Cuma gününe kadar tamamlamaya kararlı.

18 Temmuz 2017 Salı 12:12
Fenerbahçe'de golcü için kritik tarih!

Yönetim, Aykut Kocaman’ın çok istediği forvet transferini, UEFA’ya kadronun verileceği 21 Temmuz Cuma gününe kadar tamamlamaya kararlı. Hedef, Bony ve Lucas Perez’den birini İstanbul’a getirmek.

Perez için ikna turu

Aykut Kocaman, İspanyol forveti takımda görmeyi çok istiyor. Ospina konusunda Fenerbahçe ile anlaşmayan Arsenal, Perez’in kiralanması için kolaylık sağlamaya hazır. Ancak 28 yaşındaki futbolcu, ülkesine dönmekte kararlı. Oyuncunun menaceri Rodrigo Fernandez, Fenerbahçe dahil birçok kulüpen teklif aldıklarını ancak Lucas Perez’in İspanya dışında bir takıma gitmesinin zor olduğunu söyledi. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler, son ana yıldız futbolcuyu ikna etmek için girişiklerini sürdürmeye kararlı.

Bony kampa alınmadı

Fildişi Sahilli yıldız, Guardiola’nın kendisini istememesine rağmen 1 sezon daha takımda kalabileceğini umuyordu. Ancak Manchester City’nin dün başlayan ABD kampı, Bony’nin hayallerini tamamen alt üst etti. Menacer Guardiola, gelecekleri belirsiz olan Denayer ve Nasri gibi isimleri kampa davet etmesine rağmen 29 yaşındaki oyuncuyu almadı. Fenerbahçe de Bony’yi kiralamak için girişimlerini hızlandırdı. City’ye Çin’den bir teklif gelse de Fildişi Sahilli oyuncunun buna sıcak bakmaması, Sarı-Lacivertliler için önemli bir avantaj.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 12:12
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