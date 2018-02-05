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Fenerbahçe'de flaş Ozan kararı!

Fenerbahçe'de Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın ligin ikinci yarısı için lisansı çıkarıldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:36
Fenerbahçe'de flaş Ozan kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. yarı için kulüplerin A takım listelerini yayınladı ve Fenerbahçe'de bir isim dikkatleri çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, sarı-lacivertlilerde lisans çıkarılan oyuncular arasında yer aldı.

Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçının ardından basın toplantısında 'Ozan Tufan takımda kaldı, ileride kadroda düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruya, ''Kişisel olarak kimseyi kaybetmek gibi bir düşüncem yok. Temel davranış şeklim, Ozan'ın daha net karar vermesini sağlamaktı. Önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapma durumu olur" cevabını vererek affın gündemde olduğunu gözler önüne sermişti.

FENERBAHÇE'NİN TAKIM KADROSU

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:36
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