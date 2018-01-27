Fenerbahçe'de Eto'o iddiası

Hollandalı yıldız forvet Vincent Janssen, dizindeki sakatlığa rağmen 8 Aralık’taki Bursaspor maçına ilk 11’de başlamıştı. Hollandalı golcü, sağ ayak baş parmağına aldığı darbe sonrası 40. dakikada yerini Soldado’ya bırakmıştı. 23 yaşındaki forvet, o tarihten beri baş parmağında oluşan ödemle boğuşuyor. Sakatlığı nedeniyle yere bile basamayan Vincent Janssen’in dönüşü için sürekli ‘3 hafta’ açıklaması geliyordu. Dün resmi açıklama geldi ve Janssen’in dönüşünün 3 ayı bulabileceği kaydedildi.

DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ

Fanatik'te yer alan haberde teknik heyet ve yönetim, bunun üzerine hemen bir acil eylem planı hazırladı. Sezonun büyük bölümünde takımdan ayrı kalacak olan Janssen’in kiralık sözleşmesinin iptali gündeme geldi. Yerine düşünülen isim ise Samuel Eto’o... Kamerunlu sezon başında da gündeme gelmiş, taraflar her konuda anlaşmış ancak çıkan haberlerin ardından Antalya taraftarının tepkisi nedeniyle Akdeniz ekibi geri adım atmıştı.

CİMBOM DA İSTİYOR

Şu anda ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı yaşayan Kırmızı-Beyazlılar için Eto’o’yla yolları ayırmaktan başka çare yok. Tecrübeli forvetin adı Galatasaray’la da anılıyor. Ancak 36 yaşındaki oyuncuya daha çok ihtiyacı olan Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine oranla cazip bir teklif sunarak bu işi bitirmeye çalışacak.