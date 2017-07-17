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Fenerbahçe'de Emre Mor paniği

Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un Emre Mor ile ilgili vereceği kararı beklerken, panik yaşamaya başladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:20
Fenerbahçe'de Emre Mor paniği

Fenerbahçe, kiralamak üzere Borussia Dortmund ile prensipte anlaşma sağladığı Emre Mor için geri sayıma geçti.

Alman ekibinin 25 Temmuz'a kadar sürecek olan Japonya kampının sonunu bekleyen sarı-lacivertliler, bu tarihten sonra yeniden hem milli futbolcuyla hem de Dortmund yetkilileriyle görüşecek.

20 yaşındaki futbolcunun Urawa Reds ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performans ve attığı 2 gol sonrası Alman kulübünün transferde fikir değiştirip değiştirmeyeceği Fenerbahçe cephesinde endişe yarattı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:20
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