Fenerbahçe'de Emre Mor paniği
Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un Emre Mor ile ilgili vereceği kararı beklerken, panik yaşamaya başladı.17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:20
Fenerbahçe, kiralamak üzere Borussia Dortmund ile prensipte anlaşma sağladığı Emre Mor için geri sayıma geçti.
Alman ekibinin 25 Temmuz'a kadar sürecek olan Japonya kampının sonunu bekleyen sarı-lacivertliler, bu tarihten sonra yeniden hem milli futbolcuyla hem de Dortmund yetkilileriyle görüşecek.
20 yaşındaki futbolcunun Urawa Reds ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performans ve attığı 2 gol sonrası Alman kulübünün transferde fikir değiştirip değiştirmeyeceği Fenerbahçe cephesinde endişe yarattı.