Fenerbahçe'de Emre Mor paniği

Fenerbahçe, kiralamak üzere Borussia Dortmund ile prensipte anlaşma sağladığı Emre Mor için geri sayıma geçti.



Alman ekibinin 25 Temmuz'a kadar sürecek olan Japonya kampının sonunu bekleyen sarı-lacivertliler, bu tarihten sonra yeniden hem milli futbolcuyla hem de Dortmund yetkilileriyle görüşecek.



20 yaşındaki futbolcunun Urawa Reds ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performans ve attığı 2 gol sonrası Alman kulübünün transferde fikir değiştirip değiştirmeyeceği Fenerbahçe cephesinde endişe yarattı.