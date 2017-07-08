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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bombası

Fenerbahçe'de yaşanan geri dönüşüm Emre Belözoğlu ile de devam edeceğe benziyor. Aykut Kocaman'ın 4 yıl aradan sonra tekrar sarı-lacivertli takımın başına gelmesi Başkan Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'ın yeniden transferlerle birebir ilgilenmeye başlaması Emre Belözoğlu'nun da geri dönmesi ihtimalini güçlendirdi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:49
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bombası

İki sene önce Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e giden Emre Belözoğlu geçen sezonun deve arasında da istenmiş ancak kulübü bırakmamıştı. Şimdi Fenerbahçe kulübü tecrübeli futbolcuyu yeniden kadroya katmak istiyor. Emre Belözoğlu da bu duruma sıcak bakıyor ancak tek bir engel var Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ kaptanını bırakmak istemiyor.

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe'nin isteğine karşılık Gümüşdağ'ın "yerine oyuncu almadan veremem dediği" ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi ile yeni sezonda Belözoğlu'na son derece ihtiyaç duyduğunu belirttiği ifade edildi. Aykut Kocaman ve Ali Yıldırım ısrarla Emre Belözoğlu'mu istedikleri belirtilirken Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girerek M.Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan tecrübeli futbolcuyu istemesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:49
  1. Emre Belözoğlu
  2. Fenerbahçe
  3. Başakşehir
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