Fenerbahçe'de Dodo sesleri

Devre arası transfer dönemine sol bek, orta saha ve çok yönlü hücumcu arayışlarıyla başlayan Fenerbahçe henüz kimseye imza attıramadı. Hem kontenjanın dolu olması hem de FFP anlaşması nedeniyle rahat hareket edemeyen Sarı-Lacivertliler’de her gün farklı bir isim öne çıkıyor.

İtalyan Sky Sport’a göre Fenerbahçe, Sampdoria’nın Sambacısı Dodo’yu kadrosuna katmaya çok yakın. 25 yaşındaki sol bek, daha önce de Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti.

Roma ve İnter’de görev yapan Dodo, bu sezon İnter’den Sampdoria’ya kiralandı. İki kulübün arasındaki anlaşmaya göre Sampdoria, sezon sonunda 5.5 milyon Euro’ya (25.1 milyon TL) başarılı oyuncunun bonservisini de alacak.

Ancak Dodo, şu ana kadar Strinic ve Strinic, Murru ve Regini’nin arkasında kaldı ve hiç forma şansı bulamadı.

Sampdoria sıcak bakıyor

Fenerbahçe’nin Dodo’yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. İnter şu anda oyuncunun bonservisine sahip olsa da tüm kararı Sampdoria’ya bırakmış durumda.

Lacivert-Beyazlılar’ın da Dodo’nun sezonun ikinci yarısında da yedek kalmasındansa başka bir takıma giderek süre almasına sıcak baktığı ve bu nedenle transferin her an bitebileceği kaydedildi.