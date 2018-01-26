Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'de dev derbi öncesi şok gelişme! Yıldız futbolcu idmana...

Önceki günkü idmana yedek takımla çıkmasına kızan Valbuena, dünkü antrenmana katılmadı

26 Ocak 2018 Cuma 12:35
Fenerbahçe'de dev derbi öncesi şok gelişme! Yıldız futbolcu idmana...

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena krizlerine bir yenisi daha eklendi. Sezonun ilk yarısında şahsi ve tribünlere oynamadığı gerekçesiyle birçok karşılaşmada yedek kalan Fransız yıldız, 2. devrenin ilk mücadelesi olan Göztepe maçında sonradan oyuna girmişti.

Formasını Aatif’a kaptıran tecrübeli oyuncu, Giuliano’nun sakatlanmasıyla 11’in vazgeçilmezi olacağını düşünüyordu. Ancak teknik direktör Aykut Kocaman ona önceki günkü idmanda yedek takımda şans verdi. Bu duruma bozulan Valbuena, dünkü çalışmaya katılmadı. Valbuena’nın yanı sıra Martin Skrtel’in de arıza çıkardığı öğrenildi. Slovak stoper hafta başından bu yana antrenmanlara katılmadığı belirtildi.

Kaynak:Sampiy10

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 12:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Ali Erbil'den cenazede tepki çeken davranış!
    1. Mehmet Ali Erbil'den cenazede tepki..
    2. DEAŞ ve PYD tarafından yağmalanan..
    3. Metin Feyzioğlu'ndan şaşırtan çıkış: O..
    4. Pilot araziye bıraktığı askerleri..
    5. Almanya askıya alırsa ne olur?..
    6. FETÖ 'fotokopi kumpası'yla haraç..
    7. Soros'tan tehdit gibi açıklama:..
    8. Görüşmelere başlandı! Beşiktaş'ın..
    9. Altay Tankı için tarih verildi
    10. 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı
    11. Yola çıktılar... Afrin'e gidiyorlar...
    12. Fenerbahçe'de dev derbi öncesi şok..
    13. Afrin'den Kralın tacını kaçırmaya..
    14. Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig devine..
    15. Ve Vagner Love konuştu
    16. Canlı yayında teşekkür etti! İşte..
    17. Terim ilk bombayı patlatıyor! En geç..
    18. Yılın takasında büyük şok!
    19. 'Esir alınan Türk askerleri' yalanı..
    20. Kırmızı bültenle aranan teröristler..
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!