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Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:45

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün saat 11.00’da Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 
EtiketlerGalatasarayFenerbahçeCan BartuGalata
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:45
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Yeni Akit
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