Fenerbahçe'de Demirel depremi

Süper Lig’de Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu.

Kocaman, maçın başından sonuna kadar Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkartan ve sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Volkan Demirel hakkında da "yedek kalabilir" mesajı verdi.

İşte o açıklaların satır başları:

“İlk 9 hafta şampiyonluğa oynayacak takımlarla oynayacağız. 2 puan kayıpla başladık. Harika bir golle başladık. Topa temas etmeden gol yedik. İlk yarı öne geçmek için yeterli üretkenliği sağlayamadık. 2. yarı öne geçme şansı yakaldık. Yine tahlisiz gol. 5-10 dakika düzenli şekilde giderken son 15 dakika şuursuzca hatların bozulması sıkıntılıydı”

"STOPER KONUSUNDA EKSİĞİZ"

“Bu dönemde bu oyuncuların hem takıma katılması uyum süreci geçirirken puan kayıplarının az olması temennimizdi. Çok önemli 2 oyuncu aldık. Bir şey söylemek erken. Stoper konusunda eksiğiz”

VOLKAN DEMİREL CEVABI

Kalede bir değişiklik olacak mı? sorusuna Aykut Kocaman; “Bunu her pozisyon için düşüneceğiz” ifadelerini kullandı”