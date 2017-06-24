Fenerbahçe'de büyük deprem! Bunu kimse beklemiyordu

Geçen sezon forma giydiği 38 maçta 5 gol atıp, 17 asist üreten Lens’in artık takımda kalma şansı çok düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Geçen sezon kiralık olarak sarı lacivertli formayı giyen Hollandalı kanat oyuncusu, bir yıl daha kiralama teklifinde bulunan sarı lacivertlilerin önerdiği parayı düşük buldu.

Beşiktaş’ın da talip olduğu Jeremain Lens’ten ümidini büyük ölçüde kesen Fenerbahçe yönetimi, sağ kanat için alternatif isimlere yöneldi.