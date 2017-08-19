Van der Wiel Fenerbahçe'den ayrıldı

Hollandalı oyuncu Van der Wiel sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı.

GÖZDEN DÜŞMÜŞTÜ

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra kısa süreliğine affedilen yıldız oyuncu, sessiz sedasız takımdam ayrıldı.

Gregory Van der Wiel'e, kadro dışı kalmasına rağmen Aykut Kocaman tarafından bir şans daha verilse de Hollandalı bunu değerlendiremeyerek gözden düştü.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Fenerbahçe'nin sorunlu yıldızı Van der Wiel, İstanbul'dan ayrıldı. Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seyahat edeceği uçağın fotoğrafını paylaşarak 'bye' yazdı.