Fenerbahçe'de ayrılık! "Anlaşma sağladık"

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un başkanı Necip Çarıkçı, Fenerbahçeli genç forvet Ahmethan Köse'nin transferini resmen açıkladı.



Başkan Çarıkçı, "Ahmethan Köse'nin transferinde oyuncu ve kulübü Fenerbahçe ile anlaşma sağladık. Ahmethan yarın takımımızın Antalya kampına katılacak" ifadelerini kullandı.



21 yaşındaki genç isim, 2009-2010 sezonunda Adanaspor altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.



Ahmethan Köse, profesyonel takımındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz karşılmasıyla çıkmıştı. Ahmethan daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adana Demirspor maçlarında da forma şansı bulmuştu.