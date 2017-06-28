Fenerbahçe’de 3 isim kadro dışı
Sezonun ilk antrenmanını yapan Fenerbahçe’de 3 ismin kadro dışı kaldığı açıklandı.28 Haziran 2017 Çarşamba 10:20
Sezonun ilk antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapan Fenerbahçe’de 3 isim kadro dışı bırakıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında dönemin teknik direktörü Dick Advocaat tarafından da kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilen Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel, Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından da kadro dışı bırakıldı. Sezonun bitiminin ardından A Milli Takım kadrosuna çağrılan ve 3 Temmuz’a kadar izinli olan Volkan Şen de, takımla birlikte yapılacak olan antrenmanlarda yer almayacak. Bu 3 isim, kendileri için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını Dereağzı’nda bulunan tesislerde sürdürecek.