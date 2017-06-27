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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı

Sezonun ilk antrenmanını yapan Fenerbahçe'de 3 ismin kadro dışı kaldığı açıklandı.

27 Haziran 2017 Salı 20:02
Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı

Sezonun ilk antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapan Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı bırakıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında dönemin teknik direktörü Dick Advocaat tarafından da kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilen Emenike ve Van der Wiel, Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından da kadro dışı bırakıldı. Sezonun bitiminin ardından A Milli Takım kadrosuna çağrılan ve 3 Temmuz'a kadar izinli olan Volkan Şen de, takımla birlikte yapılacak olan antrenmanlarda yer almayacak. Bu 3 isim, kendileri için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını Dereağzı'nda bulunan tesislerde sürdürecek.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 20:02
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