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Fenerbahçe yönetiminden Gökhan, Caner ve Lens açıklaması

Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş'a transfer olan Lens, Gökhan ve Caner hakkında net konuştu: İstesek 3'ü de gidemezdi

07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:13
Fenerbahçe yönetiminden Gökhan, Caner ve Lens açıklaması

Fenerbahçe taraftarı, yönetime çok kırgın. Geçen sezon Gökhan Gönül ve Caner, şimdi de Jeremain Lens Beşiktaş’a imza atınca başkan Aziz Yıldırım’a olan tepkiler arttı. Siyah-beyazlılar özellikle sosyal medyada gövde gösterisi yapsa da, sarı-lacivertli idareciler transfer süreçlerinin hiç de Beşiktaşlılar’ın anlattığı gibi olmadığına dikkat çekti. Yaşananların çok çabuk unutulduğunu belirten F.Bahçeli yöneticiler, şu sözlerle hafızaları tazeleyip, kamuoyunu bilgilendirdiler:
 
“Lens geçen sezon çok başarılı bir performans sergiledi. Biz de daha lig bitmeden kendisiyle yola devam etmek istediğimizi ilettik. Teklifimize olumlu yaklaştı. İlk görüşmede bizden yıllık ücretine zam istedi. Sunderland’le yapılan pazarlıklar da 8 milyon Euro’dan başladı, 6’ya indi. Ancak bu paraları ödeyemeyeceğimizi iletip beklemeye geçtik. O anda karşımıza Dirar çıktı. Bu bir fırsat transferiydi ve kaçırmak istemedik. Dirar’ı alınca da Lens’i 2. plana attık. O da Beşiktaş’la anlaştı.

‘BLÖF YAPTIK!’
 
Gökhan Gönül uzun yıllar formamızı giymiş bir oyuncu. Camiayı çok iyi bilen birisi. Kendisine ‘Bizimle görüşmeye gelirken o çalıştığın menajeri yanına alma. Yoksa seninle görüşmeyiz’ dedik. Bizi dinlemedi. Biz fiyatımızı da arttırdık ancak kendisinin Beşiktaş’la görüştüğünü biliyorduk. Bu da bizim blöfümüzdü. Hal böyle olunca sözleşmesini uzatmadık ve ayrılmasına izin verdik.
 
Caner transferi zaten malumunuz. Oyuncu kariyerine Inter’de devam etmek istedi. İtalya’ya gidip imza attıktan kısa süre sonra oradaki hocasıyla anlaşamayınca dönmek istedi. İlk bize geldiler. Biz ‘İstemeyiz’ deyince Beşiktaş’la anlaştı. Yani Beşiktaş F.Bahçe’den oyuncu falan almadı. İstesek 3’ü de şimdi bizde oynuyordu.”

Kaynak:Vatan

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:13
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