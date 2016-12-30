Fenerbahçe yenilgiye engel olamadı!

THY Avrupa Ligi'nde geçen hafta şampiyon CSKA Moskova'yı geriden gelerek uzatma sonunda yenen Fenerbahçe, Olympiakos önünde 71-62'lik yenilgiye engel olamadı. Son 10 dakikaya 58-40 geride giren sarı-lacivertliler, Moskova'da son bölümde yaptığı müthiş savunmayı Pire'ye dördüncü periyotta taşıdı. Fark 4'e inerken (65-61) Bobby Dixon'ın bitime 1 dakika 20 saniye kala attığı boş üçlüğü kaçırması ve dönüşte Spanoulis'in zor pozisyonda attığı basket galibi belirledi. Fenerbahçe 15. maçında 6. yenilgisini alırken, Olympiakos 10 galibiyetle ilk yarıyı kapattı.
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