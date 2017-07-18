Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

18 Temmuz 2017 Salı 22:36
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından koordinasyon hareketleri ve pas çalışması yapıldı. Pas çalışmalarının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Athletic Bilbao maçında görev alan oyuncular antrenmanı salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Fernandao, Mehmet Ekici, Martin Skrtel ve Ahmethan Köse takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 22:36
  1. Fenerbahçe
  2. Aykut Kocaman
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yağmur en çok o ilçeyi vurdu
    1. Yağmur en çok o ilçeyi vurdu
    2. Sürücüler dikkat! İstanbul istikameti..
    3. Terörist İsrail, Kudüs Müftüsünü vurdu!
    4. Dizel yakıtlı araç sayısı azalıyor
    5. Fatih Terim'i tokatlayan adam konuştu..
    6. Gazze'deki kardeşlerimiz yoksulluk..
    7. IMF'den Türkiye açıklaması
    8. Çarptıkları 112 Acil ambulansının..
    9. Başbakan Yardımcısı Kaynak:..
    10. Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonunda..
    11. Libya Büyükelçisi Abdulkadir’den..
    12. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını..
    13. Bangladeş Başkonsolosu ETSO..
    14. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    15. Bakan Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti
    16. Sercan Kaya Ankaragücü’nde
    17. Nusaybin’de bulunan EYP imha edildi
    18. “Adalet Yürüyüşü FETÖ’den tutuklu 145..
    19. Eski Bakan Murat Başesgioğlu, SFC’yi..
    20. Ürdün ele geçirdiği uyuşturucuları..
    Bu zeka testini 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor
    Bu zeka testini 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Hulusi Paşa'nın camiye giriş anı ilk kez yayınlandı
    Hulusi Paşa'nın camiye giriş anı ilk kez yayınlandı