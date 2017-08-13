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Fenerbahçe yedek kulübesinde şaşırtan görüntü!

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de takımın kötü oyununa rağmen yedek kulübesindeki futbolcuların umursamazlığı dikkat çekti.

13 Ağustos 2017 Pazar 11:43
Fenerbahçe yedek kulübesinde şaşırtan görüntü!

Yaptığı müthiş transferlerle taraftarlarını coşturan Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sezona kayıpla başlayan Kanarya, vasat futbolu ile de hayal kırıklığı yarattı.

Özellikle gol silahı Robin van Persie, tel tel dökülerek taraftarlara yine saç-baş yoldurdu. Sarı-lacivertliler'de Valbuena dışında sorumluluk alan, problem çözen oyuncu yoktu.

Bu arada Valbuena sahada savaşıyor, diğer oyuncular seyrediyor. Volkan kötü goller yiyor, yedek kulübesindekiler ise maçı izlemek yerine ya cep telefonlarıyla sosyal medyada sörf yapıp, mesajlarına bakıyor ya da kulaklığını takmış müzik ziyafeti yapıyordu.

Bu görüntü Fenerbahçe'deki kötü gidişatın resmi olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 11:43
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