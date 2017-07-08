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Fenerbahçe, Volkan Şen'le yollarını ayırdı

Fenerbahçe, milli futbolcu Volkan Şen'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:49
Fenerbahçe, Volkan Şen'le yollarını ayırdı

Fenerbahçe, milli futbolcu Volkan Şen'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Volkan'la karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon avro karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Fenerbahçe'ye 2015 yılında Bursaspor'dan 2.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Volkan, yeni sezon öncesi teknik direktör Aykut Kocaman tarafından sarı-lacivertli takımın hazırlık kampına dahil edilmemişti.

Sarı-lacivertli takımla 2 sezonda 76 resmi maça çıkan Volkan, 8 gole imza attı. Volkan Şen, geçen sezon ise Spor Toto Süper Lig'de 26 maçta gol atmayı başaramamıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:49
  1. Fenerbahçe
  2. Bursaspor
  3. Bursa
  4. Aykut Kocaman
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