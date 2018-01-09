Fenerbahçe, Volkan Şen'e dava açtı

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Volkan Şen'e eski kulübü tarafından dava açıldı.

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, Volkan başka bir kulübe giderse, Fenerbahçe'ye 700 bin Euro ödeme yapacaktı. 28 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Trabzonspor'a gitti.

Volkan Şen'in buna rağmen konuşulan bu ödemeyi Fenerbahçe'ye yapmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü bu nedenle Volkan Şene dava açtı ve alacağını talep etti.