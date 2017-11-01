Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe, Trabzonspor kulüpleriyle son lig maçında kırmızı kart gören bordo-mavili oyuncu Olcay Şahan, Galatasaraylı futbolcular Sofiane Feghouli ve Papa Alioune Ndiaye'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulübün PFDK'ya sevki kararlaştırıldı.



Karşılaşmada kırmızı kart gören Trabzonsporlu oyuncu Olcay Şahan ile Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'nin kural dışı hareketleri dolayısıyla kurula sevkleri kararlaştırıldı. Aynı maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan Ndiaye ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



Fenerbahçe, Kayserispor ile oynanan karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle kurula sevk edilen takımlardan oldu.



Antalyaspor'un da taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.



Gençlerbirliği oyuncusu Zeki Yavru ile Antalyasporlu futbolcu Sandro Raniere Guimaraes Cordeiro ise kural dışı hareketleri dolayısıyla kurula gönderildi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Grandmedical Manisaspor ve MKE Ankaragücü, disipline sevk edildi.



Elazığsporlu oyuncu Kadir Bekmezci'nin de Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.