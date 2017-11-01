Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya gönderildi

İki kulübün yanı sıra son lig maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Şahan ile Galatasaraylı oyuncular Feghouli ve Ndiaye de PFDK'ya sevk edildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:57
Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe, Trabzonspor kulüpleriyle son lig maçında kırmızı kart gören bordo-mavili oyuncu Olcay Şahan, Galatasaraylı futbolcular Sofiane Feghouli ve Papa Alioune Ndiaye'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulübün PFDK'ya sevki kararlaştırıldı.

Karşılaşmada kırmızı kart gören Trabzonsporlu oyuncu Olcay Şahan ile Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'nin kural dışı hareketleri dolayısıyla kurula sevkleri kararlaştırıldı. Aynı maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan Ndiaye ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynanan karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle kurula sevk edilen takımlardan oldu.

Antalyaspor'un da taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

Gençlerbirliği oyuncusu Zeki Yavru ile Antalyasporlu futbolcu Sandro Raniere Guimaraes Cordeiro ise kural dışı hareketleri dolayısıyla kurula gönderildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Grandmedical Manisaspor ve MKE Ankaragücü, disipline sevk edildi.

Elazığsporlu oyuncu Kadir Bekmezci'nin de Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:57
  1. fenerbahçe
  2. trabzonspor
  3. pfdk
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'