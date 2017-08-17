Fenerbahçe Vardar'a takıldı, turu zora soktu!

VARDAR-FENERBAHÇE 2-0

UEFA Avrupa Ligi'nde play off turu ilk maçında Fenerbahçe, Makedon ekibi Vardar'a konuk oldu. Sarı lacivertliler kötü oyunla rakibine 2-0 mağlup oldu.

Vardar takımı dakikalar 20'yi gösteriken Tigran Barseghyan ile öne geçti. 90+1'de ise Mehmet Topal, gelen hava topunu kendi kalesine gönderek gol oldu. Karşılaşma böylelikle 2-0 sona erdi.

90 dakika sonunda taraftarlar ile Fenebrahçeli oyuncular arasında gerginlik çıktı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Dakika 90: Hakem maçı bitiren düdüğü çaldı ve temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Vardar'a 2-0 mağlup oldu.

Dakika 90+2: GOL! Vardar, Mehmet Topal'ın kendi kalesine attığı gol ile 2-0 öne geçiyor. Dakika 89: Vardar kaptanı Grncarov ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Dakika 88: Mauricio Isla'nın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Roberto Soldado'nun gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

Dakika 85: FK Vardar takımı karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Dejan Blazevski'nin yerine Nikola Gligorov'u oyuna alarak kullanıyor.-

Dakika 83: Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yerine Isla oyuna dahil oldu.

Dakika 77: Juan Alves Ribeiro'nun ortası ile altıpasın hemen dışında sağ çaprazda bomboş pozisyonda topla buluşan Hovhannes Hambardzumyan'ın gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

Dakika 71: Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı'nın yerine Aatif oyuna dahil oldu.

Dakika 67: Vardar takımı bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Damir Kojasevic oyundan çıkarken yerine Jambul Jighauri giriyor.

Dakika 64: Fenerbahçe'de Roberto Soldado, genç Ahmethan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Dakika 60: Karşılaşmada 60 dakikalık bölüm geride kalırken Fenerbahçe'nin topla oynama oranında %61'e %39 üstünlüğü bulunuyor.

Dakika 54: Sol kanattan kazandığımız köşe vuruşunu Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena ile paslaşarak kullanıyor. Valbuena'nın ortası ile arka direkte buluşan Ahmethan Köse'nin kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

Dakika 51: Alper Potuk'un ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

Dakika 49: Hızlı gelişen FK Vardar atağında Dejan Blazevski'nin pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Tigran Barseghyan'ın gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

Dakika 46: FK Vardar takımı ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Besir Demiri oyundan çıkarken yerine Vladica Brdarovski giriyor.

Dakika 45: Hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı ve karşılaşmanın ikinci bölümü temsilcimiz Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.

Dakika 45: Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve temsilcimiz Fenerbahçe, Vardar karşısında devreyi 1-0 mağlup tamamladı.

Dakika 43: Hasan Ali'nin ağları bulan topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Dakika 38: Ozan Tufan'ın ceza sahası yayının hemen dışından çektiği şut kaleci Filip Gacevski'de kalıyor.

Dakika 36: Alper Potuk ile duvar pasına giren Mathieu Valbuena, sol kanattan ortasını arka direkte bulunan Ahmethan Köse'ye yapmak istiyor ancak araya giren Evgeni Novak kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor.

Dakika 32: Damir Kojasevic'in Şener Özbayraklı'ya yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazandığımız serbest vuruşta topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasını FK Vardar savunması kafayla uzaklaştırıyor.

Dakika 28: Ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Nabil Dirar, topu soluna çektikten sonra şutunu çekiyor ancak kaleci Filip Gacevski, bu şutu kornere çelmeyi başarıyor.

Dakika 22: Hasan Ali Kaldırım'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Mathieu Valbuena'nın yaptığı ortayı FK Vardar savunması uzaklaştırıyor.

Dakika 20: GOL! Vardar, Barseghyan ile 1-0 öne geçti.

Dakika 18: Nabil Dirar'ın pası ile ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Mathieu Valbuena'nın çektiği şut kaleci Filip Gacevski'de kalıyor.

Dakika 16: Mathieu Valbuena'nın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Şener Özbayraklı'nın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

Dakika 14: Nabil Dirar'ın ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan yerden yaptığı ortaya kimse dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

Dakika 8: Mathieu Valbuena'nın pası ile sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, yerden ortasını altıpas içerisinde bulunan Ahmethan Köse'ye yapmak istiyor ancak son anda araya giren FK Vardar savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

Dakika 7: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Juan Alves Ribeiro geçiyor. Juan Alves Ribeiro'nun ortasını savunmamız ön direkte uzaklaştırıyor.

Dakika 6: Şener Özbayraklı'nın pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın gelişine çektiği şut kaleci Filip Gacevski'de kalıyor.

Dakika 1: Hakem Luca Banti maçı başlatan düdüğü çaldı ve Vardar-Fenerbahçe mücadelesi başladı.

VARDAR: Gacevski, Demiri, Novak, Grncarov, Hambartsumyan, Spirovski, Nikolov, Blazevski, Felipe, Kojasevic, Barseghyan

FENERBAHÇE: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

HAKEM: Luca Banti

STAT: II. Flip

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports

KARŞILAŞMA ÖNCESİ

Avrupa Ligi gruplarına kalmanın bir adım uzağındaki Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Vardar Skopje takımına konuk olacak.

Bir önceki turda Sturm Graz'ı eleyen sarı-lacivertliler, fazla tanınmayan Makedonya şampiyonu önünde favori durumda. Fenerbahçe, ilk kez bu ülkeden bir takımla karşılaşacak.

Rövanş mücadelesi 24 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Kanarya, turu geçerse gruplara kalacak.

Robin Van Persie ile Mehmet Ekici, Salih, Fernandao, Wiel ve Giuliano kadroya dahil edilmedi.

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN PERFORMANSI YÜKSELİŞTE

Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı.

Fenerbahçe, son 7 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 27 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 9 kez de yenildi.

SARI LACİVERTLİLER ÖN ELEMELERDE BAŞARILI

Fenerbahçe, toplamda Avrupa'da 24 kez ön eleme maçına çıktı ve bunların 16'sında tur atlamayı başardı.

İLK KEZ MAKEDON TAKIMIYLA KARŞILAŞACAK

Daha önce 33 farklı ülkeden takımla oynayan Fenerbahçe, 43 yıllık Avrupa macerasında ilk kez bir Makedonya takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başkent Üsküp'ün takımı Vardar, Makedonya Ligi'nde son 3 sezonda şampiyonluğa ulaştı.

VARDAR TEKNİK DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ

Vardar Teknik Direktörü Goce Sedlovski, Fenerbahçe maçı öncesi görevinden istifa etti.

Futbolculuk döneminde Türkiye'de Diyarbakırspor forması da giyen 43 yaşındaki teknik adam, 2015 yılında geldiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Vardar'daki görevini bıraktı.