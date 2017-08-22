17 Ağustos perşembe günü oynanan Vardar Fenerbahçe maçı 2 - 0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile bitti. Tur umutlarını kendi evine taşıyan temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçı kazanmak istiyor. UEFA Avrupa ligi ön eleme turu rövanş maçı Fenerbahçe Vardar mücadelesi ne zaman oynanacak? Futbol severlerin merakla beklediği Fenerbahçe Vardar maçı şifresiz olarak mı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Vardar maçının tam saati ve tüm detayları...

Fenerbahçe Vardar maçı ne zaman?

Avrupa Ligi Birinci Playoff Turu, Fenerbahçe Vardar 2. Maçı 24 Ağustos Perşembe, 20:30 oynanacak. Futbol severlerin merakla beklediği Fenerbahçe Vardar karşılaşması şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli olmadı.

İLK MAÇIN ÖZETİ

Stat: II. Filip Arena

Hakemler: Luca Banti, Matteo Passeri, Fabiano Preti (İtalya)

Vardar: Gacevski, Hambartsumyan, Grncarov, Novak, Demiri (Dk. 46 Brdarovski), Nikolov, Spirovski, Kojasevic (Dk. 67 Jigauri), Felipe, Blazevski (Dk. 85 Gligorov), Barseghyan

Fenerbahçe: Kameni, Şener Özbayraklı (Dk. 71 Chahechouhe), Mehmet Topal, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, De Souza, Ozan Tufan (Dk. 82 Isla), Valbuena, Alper Potuk, Ahmethan Köse (Dk. 64 Soldado)

Goller: Dk. 20 Barseghyan, Dk 90+2 Mehmet Topal (Kendi kalesine) (Vardar)

Kırmızı kartlar: Dk. 89 Grncarov (Vardar), Dk. 90+3 De Souza (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 87 Soldado (Fenerbahçe)