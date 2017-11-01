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Fenerbahçe, Valencia’yı misafir edecek

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 5. haftasında evinde İspanyol takımı Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:45
Fenerbahçe, Valencia’yı misafir edecek

3. randevu

Fenerbahçe Doğuş ile Valencia Basket bugüne kadar THY Euroelague’de 2 kez karşı karşıya geldi. İki takım en son maçını ise 6 sene önce oynadı. Bu müsabakalarda iki ekibin de 1’er galibiyeti bulunuyor.

İstatistiklerle iki takım

Geride kalan haftalarda Fenerbahçe, 77.0 sayı, 34.3 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla oynarken, Valencia ise 79.8 sayı, 33.5 ribaund ve 17.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Luigi Datome 13.5 sayı ile takımın en skoreri olurken, İspanyol ekibinde ise Errick Green 20.0 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Fenerbahçe ile Valencia arasında oynanacak mücadelede Sırp Ilija Belosevic, Sloven Matej Boltauzer ve Yunan Elias Koromilas hakem üçlüsü görev yapacak.  

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:45
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