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Fenerbahçe tur için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında yarın İstanbul'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:10
Fenerbahçe tur için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında yarın İstanbul'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. 

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, bu maçta rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Sturm Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek. Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa turu geçecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetecek.

Van Persie belirsiz, Mehmet Ekici yok

Fenerbahçe'de dizinde problem olan Van Persie'nin oynaması beklenmezken, arka adalesinde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici forma giyemeyecek.

Kocaman 11'i bozmayacak

Aykut Kocaman'ın ilk maçtaki kadroyu bozmadan takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin Sturm Graz karşısında muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Alper Potuk, Ahmethan Köse.

Sturm Graz ligine iyi başladı

Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

İlk iki maçını kazanan tek takım olarak ligde liderlik koltuğunda bulunan Sturm Graz, geçtiğimiz hafta sonu Austria Wien'i deplasmanda 3-2 yendi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:10
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