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'Fenerbahçe tüm zamanların en iyisini transfer etti'

Antalyasporlu yıldız Samuel Eto'o Fenerbahçe'nin transfer ettiği vatandaşı Kameni için "Tüm zamanların en iyi Kamerunlu kalecisi" yorumunda bulundu.

04 Temmuz 2017 Salı 12:17
'Fenerbahçe tüm zamanların en iyisini transfer etti'

Fenerbahçe, Malaga'nın Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Bugün saat 18.30'da İstanbul'a geleceği açıklanan 33 yaşındaki file bekçisi için Samuel Eto'o'dan övgü dolu sözler geldi. Sabah'ta yer alan habere göre Eto'o vatandaşı için şöyle konuştu;

"Özel bir kaleci"

  • "Kameni özel bir kaleci. Hatta onun tüm zamanların en iyi Kamerunlu kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yetenekleri çok kuvvetli. Tecrübesini zaten anlatmama gerek yok. Ben onun çok uzun yıllar daha futbol oynayabileceğini düşünüyorum. Oyun içinde ne yapacağını iyi bilir."

Kameni bu sezon forma giydiği 35 maçta kalesinde 48 gol gördü ve 8 kez kalesini gole kapadı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 12:17
  1. Fenerbahçe
  2. Antalyaspor
  3. Malaga
  4. Kamerun
  5. Kameni
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