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Fenerbahçe tribününde alkış alan pankart

Galatasaray-Fenerabahçe maçı öncesinde sarı lacivertli taraftarlar Türk Telekom Stadı'nda alkış alan bir pankart açtı.

22 Ekim 2017 Pazar 21:51
Fenerbahçe tribününde alkış alan pankart

Fenerbahçeli taraftarlar, 19.30'da başlayacak olan Galatasaray derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'nda yerlerini aldı.

Sarı lacivertli taraftarların tribüne girdikten sonra Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ın kurucusu Alpaslan Dikmen'le ilgili pankart açması dikkat çekti. Pankartta "Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen" yazısı yer aldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 21:51
  1. alpaslan dikmen
  2. derbi
  3. fb gs
  4. fenerbahçe pankart
  • ZaferZafer13 sa önce
    gs-fb maçındaki kahraman gazi milletimizin gözüne soka soka yapılanfetö probagandasını gsnin yanına kalmamalı. Bu takımın ici dışı fetö olmuş

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