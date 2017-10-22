Fenerbahçe tribününde alkış alan pankart
Galatasaray-Fenerabahçe maçı öncesinde sarı lacivertli taraftarlar Türk Telekom Stadı'nda alkış alan bir pankart açtı.22 Ekim 2017 Pazar 21:51
Fenerbahçeli taraftarlar, 19.30'da başlayacak olan Galatasaray derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'nda yerlerini aldı.
Sarı lacivertli taraftarların tribüne girdikten sonra Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ın kurucusu Alpaslan Dikmen'le ilgili pankart açması dikkat çekti. Pankartta "Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen" yazısı yer aldı.