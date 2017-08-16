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Fenerbahçe-Trabzon maçına bordo mavili taraftarlar alınmayacak

Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maça bordo mavili taraftarlar alınmayacak.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:28
Fenerbahçe-Trabzon maçına bordo mavili taraftarlar alınmayacak

Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Bordo-Mavili taraftarlar yer alamayacak. Fenerbahçeli taraftarlar da ligin ikinci yarısında Trabzon deplasmanına gidemeyecek.

200 KAMERA İLE STADIN HER YERİ GÖRÜNTÜLENECEK

Öte yandan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması için alınan bazı tedbirler ve kararlar şöyle:

Stadın içinde yaklaşık 200 kamera görüntü kaydı yapacak. 15 kadar polis, 184 de stat kamerası olmak üzere her yerden görüntü alınacak ve stat içi ile dışı bu yolla kontrol edilecek.

2100 GÜVENLİK MENSUBU GÖREV YAPACAK

Ayrıca edinilen bilgilere göre 1150 polis, 950 özel güvenlik olmak üzere toplam 2100 güvenlik görevlisi maçta görev yapacak. Emniyet tedbirleri saat 17.00'dan itibaren alınacak ve stat kapıları saat 19.00'da açılacak.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:28
  1. Fenerbahçe
  2. Trabzonspor
  3. Süper Lig
  • Asim keskinAsim keskin18 dk önce
    Tabi tabii, barcelona, real, halt etmis. Neki..dunyanin gozu bu dev!!!!! Macta.Dunyada bunlardan.gucku bunlardan buyuk takim yok. O nedenle dev mav hatta uktra-maga-tera mac. Abartin atin.
  • sedat kalfasedat kalfa1 sa önce
    nedir bu ya eskiden yarı yarıya olurdu seyirciler , savaş mı yapıyoruz ya olay çıkarana verirsin cezayı olur biter , bir FB li olarak utanıyorum böyle kısıtlamalardan. avrupada admlar seyir yapıyobizdesavaş seyrediyor. FEDERASYONDAN CESUR KARARLAR BEKLİYORUM . YOK BÖYLE BİRŞEY YA
  • Sabri GüçSabri Güç1 sa önce
    Yuh yani..eni boyu 1500-2000 Trabzonspor taraftarı alacaklar yani..onu da mı engelliyorlar..ama bunun rövanşı da var inşaallah trabzonspor bu yamuğu unutmaz..
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