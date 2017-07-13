Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe-Sporting Lizbon: 1-2

Fenerbahçe, İsviçre’de Portekiz ekibi Sporting Lisbon ile oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:29
Fenerbahçe-Sporting Lizbon: 1-2

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, Portekiz’in Sporting Lisbon takımıyla Censuy Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye sarı-lacivertliler, Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Alper Potuk, Valbuena, Robin van Persie 11’iyle başladı.

Volkan Demirel'den büyü hata

Karşılaşmayı Lizbon 32. dakikada ceza sahasına yapılan ortada boşa çıkan kaleci Volkan Demirel'in hatasını değerlendiren Bas Dost ve 75. dakikada Doumbia’nın attığı goller ile 2-1 kazandı.

Dirar ilk golünü attı

Fenerbahçe’nin tek golünü ise 40. dakikada yeni transfer Nabil Dirar kaydetti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 09:29
  1. Fenerbahçe
  2. İsviçre
  3. Volkan Demirel
  4. Portekiz
  5. Mehmet Topal
  6. Sporting Lizbon
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’nün yeni finans kaynağı ortaya çıktı!
    1. FETÖ’nün yeni finans kaynağı ortaya..
    2. Teröristbaşı Gülen'den itiraf: Gitmesi..
    3. EPDK'dan 7 akaryakıt şirketine 3..
    4. İstanbul'da adliyede alarm! Polis..
    5. Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken..
    6. Bankaların KOBİ tanımı değişti
    7. Brezilya'da Lula'ya 9,5 yıl hapis cezası
    8. Güney Sudan'da 2 ayda 46 kişi açlıktan..
    9. O kanalda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    10. Cengiz kamptan ayrıldı
    11. Gözaltına alınan yönetmenin evinden..
    12. Çin’den gövde gösterisi
    13. Altın fiyatlarında son durum
    14. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10..
    15. Fenerbahçe-Sporting Lizbon: 1-2
    16. K.Kore'de son 20 yılın en büyük depremi!
    17. Paris mahkemesinden Google kararı
    18. Katar'a ilk parti inekler ulaştı!
    19. Dolar güne nasıl başladı?
    20. Amerika 15 Temmuz afişlerinin..
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı