Fenerbahçe-Sporting Lizbon: 1-2

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, Portekiz’in Sporting Lisbon takımıyla Censuy Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye sarı-lacivertliler, Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Alper Potuk, Valbuena, Robin van Persie 11’iyle başladı.

Volkan Demirel'den büyü hata

Karşılaşmayı Lizbon 32. dakikada ceza sahasına yapılan ortada boşa çıkan kaleci Volkan Demirel'in hatasını değerlendiren Bas Dost ve 75. dakikada Doumbia’nın attığı goller ile 2-1 kazandı.

Dirar ilk golünü attı

Fenerbahçe’nin tek golünü ise 40. dakikada yeni transfer Nabil Dirar kaydetti.