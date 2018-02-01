Fenerbahçe son saniyede!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Sarı Lacivertliler Mehmet Topal ile ilk yarıyı 1-0 önde geçti. 2. yarıda ise izleyenleri daha zevkli mücadele bekliyordu. İlk olarak Giresunspor 73. dakikada Jones ile skoru dengeledi. Maçın uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle girilirken Fenerbahçe Fernandao ile penaltı kazandı. Brezilyalı oyuncu penaltı atışında topun başına geçti ve skoru belirleyen golü kaydetti.Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı ve rövanş için avantajı kaptı.