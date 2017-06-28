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Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:17
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmalarıyla start aldı. Futbolcular dar alanda pas yaparak sürdürdükleri idmanı, minyatür sahada yapılan çift kale sonuçlandırma çalışmasıyla tamamladı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının bayramını kutlayan teknik direktör Aykut Kocaman, teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferleri Mehmet Ekici ile Mathieu Valbuena'nın katıldığı antrenmanda, milli takımlarda bulunan ve 4 Temmuz Salı günü takıma katılacak olan oyuncular yer almadı.

Diğer yandan, Van der Wiel ve Emanuel Emenike'nin çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdüğü öğrenildi. Özel işleri dolayısıyla 1 gün fazla izin verilen Josef de Souza da antrenmana katılmadı.

Sezon sonu sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme konusunda her konuda anlaşılan Volkan Demirel ise takımla çalıştı.

Öte yandan, kiralıktan dönen futbolcular Erten Ersu, Hakan Çinemre, Kadir Özdemir, Yasir Subaşı, Melih Okutan ve Ramazan Civelek'in yanı sıra, 21 yaş altı takımında forma giyen Samet Karakoç ve Ahmethan Köse de antrenmana katıldı.

Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Brezilyalı futbolcu Fernandao ise çalışmalarını kolundaki bileklikle sürdürdü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:17
  1. Fenerbahçe
  2. Van
  3. Çin
  4. Brezilya
  5. Volkan Demirel
  6. Can Bartu
  7. Aykut Kocaman
  8. Subaşı
  9. Çine
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