Fenerbahçe sezonu açıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın bir araya gelecek.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 64 puanla 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde ilk idmanını yapacak.

İstanbul'da gerçekleştireceği çalışmaların ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk kampını ise burada gerçekleştirecek.

Düzce'de 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, aynı gün Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla yapacağı özel maç sonrası İstanbul'a dönecek.

Yurt dışı kampı İsviçre'de

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk yurt dışı kamp çalışması için 11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek.

Sarı-lacivertliler, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar kamp yapacağı İsviçre'de 4 hazırlık maçı oynayacak.