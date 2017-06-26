Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe, sezona Samandıra'da başlıyor

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarından itibaren Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:40
Fenerbahçe, sezona Samandıra'da başlıyor

İstanbul'daki çalışmaların ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk kampını 8 gün boyunca burada gerçekleştirecek.

Fenerbahçe 8 Temmuz Cumartesi günü Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla oynayacağı özel maçın ardından İstanbul'a dönecek.

İKİNCİ KAMP İSVİÇRE'DE

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci kamp için 11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. Sarı-lacivertliler, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar kamp yapacağı İsviçre'de 4 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe, sırasıyla 12 Temmuz'da Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz'da İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz'da Fransa'nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak. İsviçre kampının ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçına 27 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.


 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:40
  1. FENERBAHÇE
  2. SÜPER LİG
  3. SAMANDIRA
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok hareket!
    1. Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok..
    2. Tarlabaşı'na büyük operasyon!
    3. Abdüllatif Şener'den 'yürüyüş' kararı!
    4. FETÖ'den Kandil'e burs
    5. Bayramda acı bilanço: 51 ölü, 284..
    6. Canlı yayın yaparken kaza yaptılar!
    7. El Bab'da bayram namazı! Zekai Paşa da..
    8. Saadet'in HDP ziyaretinde şaşırtan..
    9. Bakan Nabi Avcı'yı yıkan haber
    10. Diyarbakır ayağa kalkmıştı! Eşgali..
    11. Karadeniz’deki PKK’lı teröristler ve..
    12. Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan..
    13. Kahreden gerçek ortaya çıktı
    14. Askeri araç devrildi: 1 şehit!
    15. Bolu'da Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!
    16. CHP sapkın yürüyüşü üzerine aldı
    17. En fazla saldırı onlara! Aralarında..
    18. Tatilciler erken dönüyor
    19. Alman Polisi, Türk ailenin bayramını..
    20. Üst geçitten atlamaya çalışan kız işte..
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…