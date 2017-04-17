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Fenerbahçe savunmasına güveniyor

Fenerbahçe'nin bu seneki derbilerde olduğu gibi 23 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisinde de en büyük güvencesi savunması olacak.

Fenerbahçe savunmasına güveniyor
Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:39

Büyük maçlarda kalesini iyi koruyan sarı-lacivertlier derbilerde rakiplerine sadece 3 pozisyon verdi.

11. haftada Kadıköy'de Galatasaray ile oynanan maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe rakibine sadece 1 gol pozisyonu vermişti. 13. haftada yine Kadıköy'de 0-0 biten Beşiktaş derbisinde gol atmayı başaramasa da rakibine pozisyon vermeyen sarı-lacivertli ekip, 16. haftada deplasmanda oynayıp 3-0 kazandığı Trabzonspor maçında ise rakibe sadece iki tehlike yaratma şansı tanımıştı.

SAVUNMA POZİSYON VERMİYOR

Kupada Beşiktaş'ı elemeyi başaran Fenerbahçe, Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek ezeli rakibine yeni stadında ilk yenilgisini tattırmıştı.

Teknik Direktör Advocaat, Galatasaray derbisinde yine takımının defansif gücüne güveniyor. Bu sezon derbi maçlarda hiç gol yenmemiş olması Hollandalı teknik adamın en büyük kozu.

 
EtiketlerFenerbahçe HaberleriFenerbahçe
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Yeni Akit
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