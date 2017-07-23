Fenerbahçe genç stoper Hakan Çinemre ile yollarını ayırdı

Geçen sezon kiralık oynadığı Eskişehirspor’da çok iyi bir performans ortaya koyan ve tam 30 lig maçında forma giyen Hakan Çinemre, Göztepe’ye satıldı.



Fenerbahçe 23 yaşındaki stoperini 2 milyon TL yani 500 bin Euro karşılığında Süper Lig’in yeni ekibine gönderdi. 30 maçta 1 gol, 1 asistlik de katkı sağlayan 1.84 boyundaki Hakan’ın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.