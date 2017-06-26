Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe resmen açıkladı! 'İbrahimovic...'

Fenerbahçe, son günlerde basında yer alan İbrahimovic'in transfer edilmek istendiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 01:30
Fenerbahçe resmen açıkladı! 'İbrahimovic...'

İşte sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Dün ve bugün tarihli Fanatik Gazetelerinin manşetinde yar alan "1 değil 5 forma alırım" ve "Fenerbahçe'de tarihi operasyon" başlıklı, Zlatan Ibrahimovic'le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır.

Fanatik Gazetesi, bu haberlerle adeta kendi çalıp kendi oynamakta ve kamuoyunda yanlış bir beklenti oluşturmaktadır. Bununla birlikte Fanatik Gazetesi böyle bir transferi karşılayacak maddi kaynağa sahipse bahse konu oyuncuyu transfer edebilirler.
Bu tür masabaşında uydurulan ve kamuoyunu manipüle eden yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna duyurulur."

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 01:30
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe resmen açıkladı! 'İbrahimovic...'
    1. Fenerbahçe resmen açıkladı!..
    2. Katar’a tam destek… ‘Yanınızdayız’
    3. Efkan Ala uzun bir aradan sonra..
    4. Babasının mezarını ziyarete gitti… Bir..
    5. Sayıları giderek artıyor! Şehri..
    6. Mekke’de terör saldırısı girişimi…
    7. Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    8. Bölgede tansiyon yükseliyor… İsrail..
    9. Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması!..
    10. TSK’nın Suriye’ye büyük intikali..
    11. 4 terörist öldürüldü
    12. O ülkelerin vatandaşlarından Katar'a..
    13. Foseptik çukuruna düşen 1'i hamile..
    14. Polisten vatandaşlara bayram sürprizi
    15. Sınıra askeri sevkiyat
    16. Şanlıurfa'da korkutan deprem
    17. Mehmet Ali Şahin'den çarpıcı iddialar!
    18. İsrail Esed birliklerini vurdu!
    19. Erdoğan'ın konvoyunu durdurup..
    20. Fenerbahçe'den İbrahimoviç açıklaması
    Türkiye'de kurulacak tank fabrikasına Almanya'dan engel!
    Türkiye'de kurulacak tank fabrikasına Almanya'dan engel!
    Şiddetli yağmura yakalanan Putin sinirleniyor
    Şiddetli yağmura yakalanan Putin sinirleniyor
    ABD'yi vurmak için yeni füze geliştiriyorlar!
    ABD'yi vurmak için yeni füze geliştiriyorlar!
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı